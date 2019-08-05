Мнение: выборы в Мосгордуму используются как обкатка выборов в Госдуму

Выборы в Московскую государственную думу нужны независимым кандидатам для обкатки технологий к выборам в Государственную думу Российской Федерации.

Об этом в интервью "Российской газете" заявил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Председатель Мосгоризбиркома указал на необходимость изменить процесс сбора подписей. Отменять их совсем специалист необходимым не считает. Достаточно лишь, поделился мнением Валентин Горбунов, проводить сбор подписей в помещениях избирательных комиссий.

По словам Валентина Горбунова, избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам, среди которых 39 самовыдвиженцев. Председатель Мосгоризбиркома указал, что у большинства из них имели место быть "грубые подделки" — подписи умерших жителей столицы или же, например, подписи людей с недействительными паспортами.

Напомним, что выборы в Государственную думу Российской Федерации состоятся в 2021 году.

Ранее Telegram-канал "Выпускайте Кракена!" писал, что символом незаконных митингов Москве является спящий на лавочке алкоголик.

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