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Источник Правда.Ру

Спящий алкоголик стал новым «лицом» протеста в Москве

Политика print

Кто является символом нового незаконного митинга в Москве, назначенного на 3 августа? Нет, это не скандально известная юрист так называемого ФБК Любовь Соболь и даже не Оля Мисик - та самая, что читала выдержки из Конституции перед отрядом полиции. Как оказалось, всё гораздо прозаичнее. Символом либерального митинга 3 августа стал алкоголик, мирно спящий на скамейке.

Спящий алкоголик стал новым «лицом» протеста в Москве. 404033.jpeg

Об этом сообщил телеграм-канал «Выпускайте Кракена!»

С самого старта митинга так называемой оппозиции все пошло не по плану. Не помогли даже спецметодички по «бузотёрству», распространенные организаторами до начала акции. Виной всему - слаженные и чёткие действия сотрудников правоохранительных органов. Они сумели «перекрыть кислород» провокаторам, пока они ещё не успели создать беспорядки. Все точки сбора, указанные Любовью Соболь, были взяты под контроль, в некоторых особо опасных местах дежурила специальная техника.

В итоге в мероприятии приняло участие гораздо меньше людей, чем планировали организаторы. Из 25 тысяч «интересующихся» реально поучаствовать решили лишь около 1500 человек, такие данные приводит МВД.

Либеральные журналисты, уже потиравшие руки перед началом акции, попали впросак - снимать оказалось нечего. Ни жёстких задержаний, ни молоденьких девчонок, читающих Конституцию перед толпой сотрудников полиции, ни инвалидов.

Пришлось выпутываться из ситуации и оправдывать своё присутствие хоть чем-то интересным. Именно так в кадр попал символ нынешнего протеста - алкоголик, спящий на фоне отряда ОМОНа.

Что же, если оценивать кадр с художественной точки зрения, получилось неплохо. Живо, актуально, на злобу дня. И ничем не хуже влюбленной парочки в обнимку с медвежонком.

Спящий алкоголик стал новым «лицом» протеста в Москве. 404032.jpeg

Напомним, что незаконный митинг состоялся в столице 3 августа. Его организаторами выступили экс-кандидаты в МГД Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Илья Яшин и Константин Янкаускас. Поводом к таким акциям протеста стало законное решение Мосгоризбиркома о недопуске «несистемщиков» к выборам из-за массовых нарушений, допущенных в рамках подписной кампании.

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