Незарегистрированный кандидат на выборах в столичный парламент Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа.
Для обсуждения предлагается ряд вариантов. Первый - шествие от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова с митингом на проспекте. Два других варианта - митинги на Волхонке или на площади Свободной России.
Заявленная численность акции - 10 тысяч человек.
Ранее о том, что независимые кандидаты намерены подать заявку на проведение акции, заявляли политик Дмитрий Гудков и его пресс-секретарь Алексей Обухов. Оппозиционер особо отметил, что в ее организации участия не принимает.
Напомним, в понедельник Либертарианская партия подала в горадминистрацию заявку на проведение митинга 3 августа на Лубянской площади. Когда власти ответили, что организовать его там будет нельзя, заявка была отозвана.
Источник фото: Правда.ру
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