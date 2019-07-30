Генпрокуратура призвала "жестко пресекать" незаконные митинги

Генеральная прокуратура должна изменить свой подход к единому дню голосования, поскольку необходимость этого показали "последние события в Москве". Об этом заявил заместитель генерального прокурора Александр Буксман в ходе заседания коллегии ведомства.

"Последние события в Москве диктуют необходимость корректировки организации надзора при подготовке и проведении единого дня голосования. Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций", - цитирует его агентство РБК.

Представитель надзорного ведомства добавил, что на все факты нарушения избирательных прав граждан прокуроры должны реагировать, "используя для этого весь арсенал средств реагирования".

Генеральный прокурор России Юрий Чайка также потребовал принять более эффективные меры для того, чтобы события, "которые недавно произошли в Москве, не повторились".

Напомним, 27 июля в Москве прошла акция протеста, вызванная отказом Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в городскую думу независимых кандидатов. По официальным данным, в результате несогласованного митинга были задержаны более тысячи человек. Правозащитники заявляют о 1400 задержанных. В суды столицы поступило 203 протокола об административных правонарушениях.