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Источник Правда.Ру

Задержан организатор митинга, запланированного на 3 августа

Политика print

Сегодня в Москве задержали члена Либертарианской партии Михаила Светова - одного из организаторов акции 3 августа в поддержку независимых кандидатов в депутаты столичного парламента.

Как заявил председатель федерального комитета партии Сергей Бойко, это произошло после переговоров с представителями мэрии о месте ее проведения. По его словам, которые приводит "Интерфакс", полицейские сказали, что в отношении Светова проводится проверка, в чем именно она заключается, правоохранители не уточнили.

Напомним, ранее стало известно, что Либертарианская партия подала заявку на проведение акции с общим числом участников до 15 тысяч человек. Во вторник Светов написал в Twitter, что мэрия была согласна разрешить ее только на проспекте Академика Сахарова, а на это организаторы согласиться не захотели. Рассматривать другие варианты публичных акций, например шествия, в горадминистрации тоже отказались.

В итоге, как заявил Бойко, заявка была отозвана, поскольку проводить несанкционированную акцию партия не планирует.

Источник фото: Правда.ру

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Темы митинги полицейские выборы в мосгордуму либертарианская партия россии
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