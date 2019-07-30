Либертарианцы не согласны проводить митинг на проспекте Сахарова

Либертарианская партия, которая планирует провести акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, не согласится на предложение устроить ее на проспекте Академика Сахарова.

Ранее партия подала заявку на проведение мероприятия 3 августа на Лубянской площади. Заявленное число участников - 15 тысяч.

В пресс-службе партии "Интерфаксу" заявили, что после митинга, прошедшего 27 июля, у них нет морального права соглашаться на организацию акции на проспекте Академика Сахарова.

Один из лидеров либертарианцев Михаил Светов написал в Twitter, что если будет отказано в проведении мероприятия по всем предложенным адресам, они прекратят переговоры и "попытки посредничества между представителями независимых кандидатов и властью".

Эта возможность будет передана мэрии Москвы "вместе с ответственностью за последствия такого решения", добавил он.

По словам Светова, встреча с представителями горадминистрации состоится сегодня в 12.30.

Источник фото: Правда.ру

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