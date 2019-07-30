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Источник Правда.Ру

Либертарианская партия подала заявку на митинг 3 августа в Москве

Политика print

Либертарианская партия подала заявку в мэрию столицы на проведение 3 августа на Лубянской площади митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Предполагается, что участие в ней примут 15 тысяч человек. Источник "Интерфакса" в партии заявил, что горадминистрация пока мероприятие не согласовала. Организаторам предлагается провести его в другом месте, они не согласны. Переговоры будут продолжены.

На официальном сайте партии приводятся слова ее председателя Сергея Бойко, который осудил действия властей Москвы, полиции и Росгвардии на несанкционированной акции, состоявшейся в минувшую субботу. Он заявил, что все граждане имеют право избирать и быть избранным, право на мирные собрания.

Бойко добавил, что партия требует немедленного освобождения всех арестованных и наказания виновных в избиениях на улицах Москвы.

Источник фото: Правда.ру

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Темы митинги выборы в мосгордуму либертарианская партия россии
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