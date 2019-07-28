Московская полиция готова остановить незаконную акцию на Арбате

Сообщается, что в сторону Арбата в Москве направляется немногочисленная группа людей, намеренная организовать очередную незаконную акцию в столице. В связи с этим на месте находятся автозаки и усиленные патрули полицейских. По всей видимости, оппозиция не удовлетворена прошедшим вчера, 27-го июля, несанкционированным митингом в столице.

Толпа ходила по улицам Москвы под постоянным наблюдением правоохранителей и устраивала беспорядки. Провокаторы кидались на полицию и подстрекали к этому остальных. Власти столицы предупредили всех участников о незаконности митинга и ответственности за участие в нем, а также о планирующихся жестких задержаниях. В итоге, основные зачинщики были арестованы, а протестующих взяли в кольцо на Трубной площади. В МВД сообщили, что задержаны более 1000 человек, из них 600 — приезжие из регионов.

Организаторами незаконной протестной акции стали не допущенные к выборам из-за подделки подписей в бланках выдвиженцы от команды блогера Навального Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин, Иван Жданов и Дмитрий Гудков. Стоит отметить, что все они были задержаны. Несмотря на это, отдельные зачинщики продолжают раскачивать ситуацию. Сегодня провокаторы зовут людей выходить на Арбат и продолжить протесты ради давления на МГИК.

Стоит напомнить, что прошедший незаконный митинг в столице сопровождался стычками с полицией и массовыми беспорядками. В правоохранителей кидали камни, бутылки, урны с мусором. Тем не менее, полицейские грамотно навели порядок и обеспечили безопасность жителей и гостей Москвы. Как ранее заявил глава регионального МВД Олег Баранов, это приоритетная задача, для выполнения которой приняты все меры.