Жириновский назвал имя возможного преемника Зюганова

Владимир Жириновский выразил свое мнение насчет возможного приемника лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

По его словам, им может стать Николай Платошкин, выдвинутый партией на довыборах в Госдуму в Хабаровском крае.

"Не смогли найти человека в ближайшем окружении", - заявил лидер ЛДПР. Он добавил, что в 2021 году "будет другая фракция и другие депутаты, а они (представители КПРФ) ничего не понимают".

Николай Платошкин - дипломат, политолог, историк. Он заведует кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета.

Платошкин не состоит в КПРФ. Он лидер общественного движения "За новый социализм!". Выступал против принятия пенсионной реформы и передачи части Курил Японии.

Источник фото: сайт ЛДПР

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