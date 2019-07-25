В митинге "За честные выборы", который состоялся накануне в Петербурге, приняли участие 2,2 тыс. человек. Об этом сообщили в МВД. Между тем, по оценкам самих участников, на него пришли не менее 4 тысяч.
На согласованной с властями акции активисты выразили свой протест против нарушений на губернаторских и муниципальных выборах. Они призвали наказать членов избиркомов, который нарушили избирательное законодательство.
Организаторами митинга выступили более 20 организаций и общественных движений, включая "Яблоко", КПРФ и "Справедливую Россию".
На митинг пришел только один кандидат в губернаторы - режиссер, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко. Когда он поднялся на сцену, из толпы начали раздаваться призывы сняться с выборов.
Напомним, вчера стало известно, что глава ЦИК Элла Памфилова поручила подготовить обращения в Верховный суд, Генпрокуратуру и Следственный комитет в связи с ситуацией на муниципальных выборах в северной столице.
Источник фото: Правда.ру
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