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Источник Правда.Ру

В митинге "За честные выборы" в Петербурге участвовали 2,2 тыс. человек

Политика » Выборы print

В митинге "За честные выборы", который состоялся накануне в Петербурге, приняли участие 2,2 тыс. человек. Об этом сообщили в МВД. Между тем, по оценкам самих участников, на него пришли не менее 4 тысяч.

На согласованной с властями акции активисты выразили свой протест против нарушений на губернаторских и муниципальных выборах. Они призвали наказать членов избиркомов, который нарушили избирательное законодательство.

Организаторами митинга выступили более 20 организаций и общественных движений, включая "Яблоко", КПРФ и "Справедливую Россию".

На митинг пришел только один кандидат в губернаторы - режиссер, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко. Когда он поднялся на сцену, из толпы начали раздаваться призывы сняться с выборов.

Напомним, вчера стало известно, что глава ЦИК Элла Памфилова поручила подготовить обращения в Верховный суд, Генпрокуратуру и Следственный комитет в связи с ситуацией на муниципальных выборах в северной столице.

Источник фото: Правда.ру

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Темы митинг санкт-петербург предвыборная кампания
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