ЦИК пожалуется на избиркомы Петербурга в Верховный суд и Генпрокуратуру

Глава ЦИК Элла Памфилова поручила подготовить обращения в Верховный суд, Генпрокуратуру и Следственный комитет в связи с ситуацией на муниципальных выборах в Петербурге.

По ее словам, если правоохранительные органы северной столицы никак не реагируют на нарушения закона, ситуация будет переведена на более высокий уровень.

Горизбиркому она поручила принимать самые жесткие меры в отношении комиссий муниципальных образований, в случае необходимости даже распускать.

Председатель горизбиркома Виктор Миненко заявил, что в прокуратуру направлено 7 обращений, в СК - пять, но ответы пока не поступили. Из пяти протоколов, направленных в суды, три не рассмотрены, так как судья ушел в отпуск.

Член ЦИК Александр Кинев в свою очередь назвал ситуацию в Петербурге "экстраординарной". Он отметил, что получено уже 2 тысячи жалоб.

Источник фото: Правда.ру

Читайте также:

Избиркомы муниципальных округов Петербурга могут упразднить