Глава ЦИК Элла Памфилова поручила подготовить обращения в Верховный суд, Генпрокуратуру и Следственный комитет в связи с ситуацией на муниципальных выборах в Петербурге.
По ее словам, если правоохранительные органы северной столицы никак не реагируют на нарушения закона, ситуация будет переведена на более высокий уровень.
Горизбиркому она поручила принимать самые жесткие меры в отношении комиссий муниципальных образований, в случае необходимости даже распускать.
Председатель горизбиркома Виктор Миненко заявил, что в прокуратуру направлено 7 обращений, в СК - пять, но ответы пока не поступили. Из пяти протоколов, направленных в суды, три не рассмотрены, так как судья ушел в отпуск.
Член ЦИК Александр Кинев в свою очередь назвал ситуацию в Петербурге "экстраординарной". Он отметил, что получено уже 2 тысячи жалоб.
Источник фото: Правда.ру
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