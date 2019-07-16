Избиркомы муниципальных округов Петербурга могут упразднить

Избиркомы муниципальных округов Петербурга могут быть упразднены после окончания муниципальных кампаний.

Как заявил глава горизбиркома Виктор Миненко, в северной столице власти готовы реформировать избирательную систему. Речь может даже идти об упразднении ИКМО как самостоятельного звена. Сделать это можно путем внесения изменений в законодательство.

Напомним, за период избирательных кампаний поступило более 800 обращений, касающихся выборов муниципальных депутатов. В следственные органы направлены материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел. Членам ИКМО, голосовавшим за незаконные решения, рекомендовано покинуть свои посты.

Горизбирком сам зарегистрирует кандидатов в депутаты, которым ИКМО незаконно отказали в регистрации, или обяжет их сделать это. Уже отменены 14 отказов в регистрации.

Фото: Правда.ру

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