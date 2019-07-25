Опрос: россияне не считают себя ответственными за события в стране

54% россиян уверены, что рядовой гражданин не несет никакой ответственности за происходящие в стране события. Такие данные приводит "Левада-центр" после проведенного соцопроса. В 1999 году этот показатель был вдвое меньше - 27%.

Исследование показало, что стало меньше наших сограждан, убежденных, что ответственность должна быть разделена: 20 лет назад об этом заявляли 50%, сейчас - 42%.

Большинство опрошенных (60%) считают, что рядовой человек не может нести ответственность за работу исполнительной власти, в 1999-м такую позицию занимали 43%.

Опрос продемонстрировал рост числа россиян, не считающих, что они должны разделять ответственность за политику своей страны в прошлом. Летом 2008 года убеждение в этом высказывали 50% респондентов, а в данный момент - 57%.

При этом удельный вес респондентов, убежденных, что такая ответственность все-таки есть, практически не изменился - было 38% россиян, а стало 39%.

Источник фото: Правда.ру

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