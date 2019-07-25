68% россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту главы государства.
Противоположного мнения придерживаются около трети жителей страны (31%). Такие цифры приводит "Левада-центр" после проведенного соцопроса.
Работой премьера Дмитрия Медведева довольны 34% опрошенных, не одобряют ее 64%. Что касается правительства, эти показатели - 43% и 55% соответственно.
37% россиян одобряют работу Госдумы, отрицательную оценку ей дали 60% респондентов.
У участников исследования также поинтересовались, в правильном ли направлении, по их мнению, в настоящее время движется страна. 50% ответили, что она идет по верному пути, 41% выразил противоположную точку зрения.
При этом эксперты отмечают, что почти каждый десятый россиянин (9%) вообще затрудняется оценить положение дел в РФ.
Источник фото: сайт Кремля
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