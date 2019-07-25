"Левада-центр": 68% россиян одобряют деятельность Путина

68% россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту главы государства.

Противоположного мнения придерживаются около трети жителей страны (31%). Такие цифры приводит "Левада-центр" после проведенного соцопроса.

Работой премьера Дмитрия Медведева довольны 34% опрошенных, не одобряют ее 64%. Что касается правительства, эти показатели - 43% и 55% соответственно.

37% россиян одобряют работу Госдумы, отрицательную оценку ей дали 60% респондентов.

У участников исследования также поинтересовались, в правильном ли направлении, по их мнению, в настоящее время движется страна. 50% ответили, что она идет по верному пути, 41% выразил противоположную точку зрения.

При этом эксперты отмечают, что почти каждый десятый россиянин (9%) вообще затрудняется оценить положение дел в РФ.

Источник фото: сайт Кремля

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