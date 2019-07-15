Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, заявил Владимир Жириновский.
Он напомнил, что на прошлой неделе Счетная палата отчиталась о результатах своей работы. Было рассказано, сколько разворовано денег.
"Молодцы, что вскрыли хищения. А что дальше? Где решительные действия?", - задался вопросом лидер ЛДПР в одной из соцсетей.
По его словам, материалы передают в следственные органы, а в итоге уголовные дела возбуждаются только в 3 процентах случаев. Остальные расследования закрываются. Политик отметил, что разворовано денег уже столько, что можно заплатить во все инстанции, чтобы не было уголовного преследования. Это неправильно, резюмировал Жириновский.
Он добавил, что ЛДПР осенью направит в СП нового куратора, и выразил надежду, что он укрепит ведомство.
Источник превью: сайт ЛДПР
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