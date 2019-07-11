Президент РФ Владимир Путин назвал предложение Владимира Зеленского по изменению нормандского формата "интересным". Однако, по мнению Путина, говорить о конкретных шагах можно будет после проведения на Украине парламентских выборов и формирования нового правительства.
Президент России подчеркнул, что Россия готова к переговорам с Украиной в любом формате, но вопрос проведения переговоров такого уровня должен быть тщательно проработан. Владимир Путин привел в качестве примера тот факт, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вскоре завершает работу на посту главы правительства, поэтому непонятно в качестве кого она будет приглашена на переговоры.
То же касается глав Германии, Франции и США, которые пока воздержались от комментариев относительно предложения Зеленского.
"Мы никогда не отказывались и не будем отказываться от конструктивного диалога, который в данной ситуации просто необходим. Это предложение может быть интересным", - подвел итог Владимир Путин.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин допустил диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским, но только в том случае, если новый президент Украины начнет исполнять свои предвыборные обещания.
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