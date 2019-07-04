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Путин допустил диалог с Зеленским

Мир » Бывший СССР print

Президент России Владимир Путин назвал главное условие для проведения переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава государства убежден, что диалог с Владимиром Зеленским возможен только в том случае, если новый президент Украины начнет исполнять свои предвыборные обещания.


Зеленский заявил о готовности к диалогу с Путиным...

Одно из главных обещаний Зеленского - наладить диалог с жителями Донбасса и урегулировать военный конфликт на востоке Украины.

"Я поддерживают конструктивный диалог с Киевом, но только в том случае, если новый украинский лидер Владимир Зеленский будет выполнять свои обещания, которые помогли ему избраться на пост президента. Прежде всего - это возобновление диалога с жителями Донбасса. Украинское правительство должно прекратить называть их сепаратистами. И неукоснительное исполнение Минских соглашений", - заявил Владимир Путин.

Президент РФ подчеркнул, что украинский народ ожидает от Зеленского реальных действий, которые бы улучшили благосостояние простых украинцев, а не очередных громких заявлений.

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Темы киев путин диалог москва донбасс зеленский переговоры минские соглашения
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