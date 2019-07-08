Дмитрий Медведев пошутил про отсутствие у него на сегодняшнем совещании нескольких вице-премьеров.
"Сразу видно, что настало лето. За этим столом нас стало меньше", - сказал глава кабмина.
На совещании присутствовали семь из десяти заместителей: Антон Силуанов, Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев. Не было Дмитрия Козака, Юрия Борисова и Константина Чуйченко.
Ранее премьер во время общения в прямом эфире с пользователями "ВКонтакте" не исключил, что в правительстве через 100 лет будут министры с искусственным интеллектом. Он добавил, что в настоящее время в кабмине боты не работают.
Шутил Медведев и на тему ротации правительства. Весной в начале совещания произошла заминка - вице-премьеры перепутали свои места за столом. В частности, Дмитрий Рогозин сначала занял не свой стул. "Забыли, кто где размещается? Ротация произошла", - сказал глава кабмина.
Источник превью: сайт правительства РФ
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