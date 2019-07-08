Глава Архангельской области Игорь Орлов может покинуть пост в рамках ротации губернаторского корпуса.
Плановую замену главы субъектов Кремль проводит дважды в год - осенью и весной. РБК со ссылкой на свои источники пишет, что в отставку могут быть отправлены также губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и Ростовской области Василий Голубев.
Кроме того, обсуждается возможность отставки Сергея Ситникова (Костромская область), Владимира Илюхина (Камчатский край), Александра Левинталя (Еврейская автономная область), Сергея Гапликова (Коми), но окончательных решений пока нет.
Орлов стал главой региона в 2012 году. Он входит в список губернаторов, чьей работой население не удовлетворено. Это связано в том числе с отношением местных жителей к строительству полигона твердых коммунальных отходов на станции Шиес.
Напомним, в мае Владимир Путин заявил, что в подобных ситуациях необходимо учитывать мнение людей, и пообещал поговорить с Орловым.
Источник превью: сайт правительства Архангельской области
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