Фракция ЛДПР в гордуме Барнаула, состоящая из трех депутатов, выступает против нового генплана города. Парламентарии опасаются, что ради новой застройки могут быть срублены участки реликтового соснового бора.
В проекте эти земли обозначены как общественно-деловая зона. В ЛДПР выразили возмущение тем, что Генплан был представлен в летнее время, когда большинство местных жителей находится в отпусках и не имеет возможности с ним ознакомиться.
Представители партии заявляют, что готовы поднять общественность для проведения массовых митингов и пикетов.
Депутат фракции ЛДПР в Алтайском краевом Заксобрании Евгения Боровикова не исключает, что вырубка леса может привести к климатическим изменениям с последующим усилением ветра и оползням. По ее словам, город рискует задохнуться от пыли.
Фракция ЛДПР в гордуме проголосует против принятия генплана и будет призывать к этому однопартийцев из АКЗС.
Источник превью: сайт ЛДПР
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