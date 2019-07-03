Сегодня в Москве состоится митинг против строительства мусорного полигона в Шиесе. Он согласован властями города. Ранее они пообещали помочь провести мероприятие и обеспечить на нем безопасность.
Акция под лозунгом "Очистим Россию от мусора!" пройдет на Суворовской площади с 18:30 до 20:30. Организатором выступил Объединенный оргкомитет оппозиции, куда входят "Другая Россия", Левый фронт, Партия дела и др. Заявленное число участников - 1 тысяча человек.
В митинге, в частности, примут участие Эдуард Лимонов, полковник Владимир Квачков, протоиерей Всеволод Чаплин. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов рассказал, что на нем выступят кандидаты в депутаты Мосгордумы, а также протестующие из Архангельской области.
Жители этого региона и ряда населенных пунктов соседней Республики Коми проводят митинги протеста против строительства полигона с осени прошлого года.
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
Зюганов: "мусорная" проблема из экологической превращается в политическую
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
На протяжение дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Певица поддержала митингующих в Тбилиси, которые ежедневно собираются у здания парламента Грузии.
МЭР пытается отвести внимание общественности от тех точек, где реально разворовываются государственные средства, заявил Валерий Гартунг.