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Источник Правда.Ру

Оппозиция организует в Москве митинг против полигона в Шиесе

Политика print

Сегодня в Москве состоится митинг против строительства мусорного полигона в Шиесе. Он согласован властями города. Ранее они пообещали помочь провести мероприятие и обеспечить на нем безопасность.


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Акция под лозунгом "Очистим Россию от мусора!" пройдет на Суворовской площади с 18:30 до 20:30. Организатором выступил Объединенный оргкомитет оппозиции, куда входят "Другая Россия", Левый фронт, Партия дела и др. Заявленное число участников - 1 тысяча человек.

В митинге, в частности, примут участие Эдуард Лимонов, полковник Владимир Квачков, протоиерей Всеволод Чаплин. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов рассказал, что на нем выступят кандидаты в депутаты Мосгордумы, а также протестующие из Архангельской области.

Жители этого региона и ряда населенных пунктов соседней Республики Коми проводят митинги протеста против строительства полигона с осени прошлого года. 

Источник превью: Правда.ру

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Темы митинг оппозиция мусорный полигон
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Оппозиция организует в Москве митинг против полигона в Шиесе
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