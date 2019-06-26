"Мусорная" проблема в нашей стране из экологической стремительно превращается в политическую. Такое мнение выразил Геннадий Зюганов.
Он отметил, что на севере РФ продолжается ожесточенная борьба народа против намерения превратить Архангельскую область в мусорный полигон, от которого пострадает также и соседняя Республика Коми.
Протестующие выходят на улицы, рядом со станцией Шиес происходят столкновения с охранниками, полиция на их стороне. Между тем, по словам лидера КПРФ, в северном крае планируется создать более полусотни таких объектов.
Он заявил, что власти не хотят внедрять современные технологии и "подвергают репрессиям несогласных". Зюганов добавил, что коммунисты поддерживают защитников Севера и что природа ни в коем случае не должна быть загублена в угоду интересов чиновников и коммерсантов.
Решать эту острую проблему надо на основе современных технологий и только при диалоге с населением, заключил политик.
Источник превью: Правда.ру
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