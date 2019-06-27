Основатель группы компаний "Рольф" Сергей Петров никогда не состоял в "Справедливой России". Об этом заявил первый замглавы фракции в Госдуме Михаил Емельянов.
По его словам, Петров был депутатом от фракции в прошлом созыве, но в новом баллотироваться отказался. С тех пор связь с ним "СР" не поддерживает, добавил парламентарий.
Он также отметил, что если уголовное преследование Петрова имеет какое-то отношение к его политической деятельности, "Справедливая Россия" к этому не причастна.
Ранее сегодня в "Рольфе" заявили, что в подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия, что мешает работе. Петров сказал, что обыски могут быть связаны с его политической деятельностью или с попыткой рейдерского захвата.
СК РФ возбудил против Петрова и ряда руководителей компании дело о незаконных валютных операциях по подложным документам.
Источник превью: Правда.ру
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