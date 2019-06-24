Давид Якобашвили передумал приезжать в Россию после обысков ФСБ в его музее

Бизнесмен Давид Якобашвили, который является основателем компании "Вимм-Билль-Данн" передумал приезжать в Россию. Об этом он сообщил "Русской службе BBC". Причиной изменения планов бизнесмена стал обыск ФСБ в принадлежащем ему музее, который был проведен в связи с жалобой его бывшего партнера Бориса Минахи.



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"В последний раз я был в России в марте текущего года. Но сейчас не планирую посещать РФ из-за этой ситуации. Творятся какие-то неадекватные вещи. У меня в России нет активов, только музей, и он работает сам по себе", - пояснил свою позицию Якобашвили.

На момент обысков бизнесмен находился в Женеве с рабочим визитом. Он также рассказал, что часто посещает по работе Францию, Конго и Руанду.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Давид Якобашвили отказался войти в генеральный совет партии "Правое дело".

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