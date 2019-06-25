Тверской губернатор пригласил Путина на национальный форум "Реки России"

Тверской губернатор Игорь Руденя пригласил Владимира Путина на национальный форум "Реки России". Он состоится 2 июля в селе Завидово.



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Мероприятие будет проходить уже шестой раз. По уверению главы региона, в текущем году он будет особенным, потому что в нашей стране стартовала программа поддержки внутреннего туризма. В ее рамках будет построен транспортно-пересадочный узел, который свяжет Москву с курортом Завидово.

Во вторник на встрече с российским лидером Руденя также доложил ему о росте промпроизводства в регионе - он опережает средний по стране. Также он сообщил об увеличении производства сельхозпродукции и оборота розничной продукции.

Губернатор добавил, что показатели по зарплате, достижения которых требует майский указ Путина, выполняются. Безработица в области 0,6%, что, по его словам, - один из лучших показателей по стране.

Источник превью: сайт Кремля

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