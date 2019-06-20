Власти могут обязать владельцев ресторанов выделять вина отечественного производства в меню.
Проработать такую возможность поручил вице-премьер Российской Федерации Алексей Гордеев.
Российские вина предложено указывать в приоритетном порядке.
Отметим, что виноделы России неоднократно отмечали необходимость дополнительных преференций от государства.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.