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Власти планируют обязать рестораторов выделять в меню вина отечественного производства

Политика » Власть print

Власти могут обязать владельцев ресторанов выделять вина отечественного производства в меню.


От лозы до бутылки: «российскими» смогут называться вина, полностью произведенные в РФ / Новости от 09.06.2019 12:28

Проработать такую возможность поручил вице-премьер Российской Федерации Алексей Гордеев.

Российские вина предложено указывать в приоритетном порядке.

Отметим, что виноделы России неоднократно отмечали необходимость дополнительных преференций от государства.

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