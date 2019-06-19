Довыборы депутатов Госдумы обойдутся в 325 млн рублей

Довыборы в Госдуму по четырем округам обойдутся бюджету примерно в 325 млн рублей. Смету расходов утвердил ЦИК.



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312 млн из этой суммы отдадут нижестоящим избиркомам на подготовку и проведение голосования. 12, 9 млн пойдут на нужды Центризбиркома.

Добавим, решено увеличить компенсацию членам участковых комиссий, а также повысить дополнительное вознаграждение председателям, заместителям, секретарям и обычным их членам. В регионах с тяжелыми климатическими условиями выплаты будут больше, чем в других.

Довыборы в Госдуму состоятся в Хабаровском крае, а также в Свердловской, Орловской и Новгородской областях.

Ранее сегодня в ЦИК сообщили, что будет создана специальная рабочая группа для выявления и пресечения случаев двойного голосования. В нее войдут несколько членов комиссии, работники ее аппарата, эксперты.

Источник превью: сайт Госдумы

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