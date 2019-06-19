Довыборы в Госдуму по четырем округам обойдутся бюджету примерно в 325 млн рублей. Смету расходов утвердил ЦИК.
312 млн из этой суммы отдадут нижестоящим избиркомам на подготовку и проведение голосования. 12, 9 млн пойдут на нужды Центризбиркома.
Добавим, решено увеличить компенсацию членам участковых комиссий, а также повысить дополнительное вознаграждение председателям, заместителям, секретарям и обычным их членам. В регионах с тяжелыми климатическими условиями выплаты будут больше, чем в других.
Довыборы в Госдуму состоятся в Хабаровском крае, а также в Свердловской, Орловской и Новгородской областях.
Ранее сегодня в ЦИК сообщили, что будет создана специальная рабочая группа для выявления и пресечения случаев двойного голосования. В нее войдут несколько членов комиссии, работники ее аппарата, эксперты.
Источник превью: сайт Госдумы
Читайте также:
КПРФ назвала соперника олимпийского чемпиона Шипулина на довыборах в Госдуму
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".