Верховный суд России удовлетворил иск Министерства юстиции РФ о ликвидации трех политических партий. Речь идет о Народной партии "За женщин России" , "Союз горожан" и "Альянс зеленых" .
Ранее Минюст обращался в Верховный суд России с иском о ликвидации партий, поскольку они более семи лет не участвовали в выборах.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Об этом в социальных сетях сообщают жители уральского города.