ВС России ликвидировал три политические партии

Верховный суд России удовлетворил иск Министерства юстиции РФ о ликвидации трех политических партий. Речь идет о Народной партии "За женщин России" , "Союз горожан" и "Альянс зеленых" .



Традиционное шествие провели политические партии России / Новости от 01.05.2019 15:08

Ранее Минюст обращался в Верховный суд России с иском о ликвидации партий, поскольку они более семи лет не участвовали в выборах.