В Москве госпитализирован глава Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве. Ему поставили диагноз "воспаление легких".



Глава Дагестана Владимир Васильев ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в Сочи

Исполнять обязанности главы региона пока будет председатель республиканского правительства Артем Здунов.

Васильев является главой Дагестана с сентября 2018 года. Год до этого он временно исполнял обязанности.

Васильеву 69 лет, он - генерал-полковник полиции, Заслуженный юрист РФ. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, орденом Мужества, орденом Почета. В конце 1990-х - начале 2000-х был замглавы МВД России.

Васильев являлся депутатом Госдумы, в 2012 году стал вице-спикером и главой фракции "Единой России". Источники в нижней палате парламента говорили, что назначение Васильева в Дагестан стало неожиданностью для однопартийцев.

До Васильева во главе республики стоял Рамазан Абдулатипов.

Артем Здунов стал председателем кабмина РД в феврале 2018-го.

Источник превью: сайт главы Дагестана

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