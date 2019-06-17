Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве. Ему поставили диагноз "воспаление легких".
Исполнять обязанности главы региона пока будет председатель республиканского правительства Артем Здунов.
Васильев является главой Дагестана с сентября 2018 года. Год до этого он временно исполнял обязанности.
Васильеву 69 лет, он - генерал-полковник полиции, Заслуженный юрист РФ. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, орденом Мужества, орденом Почета. В конце 1990-х - начале 2000-х был замглавы МВД России.
Васильев являлся депутатом Госдумы, в 2012 году стал вице-спикером и главой фракции "Единой России". Источники в нижней палате парламента говорили, что назначение Васильева в Дагестан стало неожиданностью для однопартийцев.
До Васильева во главе республики стоял Рамазан Абдулатипов.
Артем Здунов стал председателем кабмина РД в феврале 2018-го.
Источник превью: сайт главы Дагестана
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