Чиновники Магаданской области во время "прямой линии" с Владимиром Путиным будут находиться на своих местах, чтобы оперативно среагировать, если какое-либо обращение поступит из их региона. Об этом распорядился губернатор Сергей Носов.
По его словам, в своих кабинетах должны быть члены облправительства и главы все городских округов. Для реагирования на замечания создадут специальные бригады, готовые немедленно приступить к их исправлению, даже ночью. Это касается все сфер без исключения, подчеркнул глава региона.
Носов констатировал, что в последние годы органы власти мгновенно реагируют на указания, звучащие в ходе прямой линии. Из-за удалённости ряда городских округов он поручил направить туда зампредов правительства области. Если обращение какого-то жителя Колымы прозвучит в прямом эфире, встреча с ним пройдет незамедлительно.
Напомним, прямая линия состоится 20 июня.
Источник превью: сайт Кремля
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