В Челябинске рассказали, какие вопросы чаще всего задают жители Южного Урала к прямой линии с Владимиром Путиным.
Самый долгий звонок с вопросом, поступивший в колл-центр в этом городе, длился 4,5 часа, самый короткий - 7 минут. Челябинцев больше остальных волнуют вопросы экологии, социальной сферы, долевого строительства и т.д.
Напомним, прямая линия состоится 20 июня. Задать вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС- или ММС-сообщение, а также через сайт передачи или мобильное приложение. Непосредственно во время прямого эфира выйти на видеосвязь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".
Ранее сообщалось, что вопросы, которые уже поступили, касаются внутренней и международной политики, зарплат, защиты прав и свобод граждан, соцобеспечения. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что также поступают вопросы, касающиеся ситуации вокруг журналиста Ивана Голунова.
В прошлом году прямая линия длилась более 4 часов. Было принято свыше 2 млн вопросов, Путин ответил более чем на 70.
Источник превью: сайт Кремля
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