Милонов: деньги лучше тратить не на праздничные концерты, а на ремонт дорог

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил тратить бюджетные деньги на ремонт дорог и другие городские нужды вместо праздничных концертов.



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На своей странице в одной из соцсетей он написал, что очень важно расставить приоритеты в муниципальной работе. "Конечно, концерт это громко и хорошо, но лучше заделать за эти деньги ямы на дорогах или поставить тренажеры", - отметил парламентарий. Не говоря уже об отсутствии водопровода и канализации, добавил он.

Свои слова Милонов дополнил фотографией концертной сцены и хештегами "Петродворцовый район" и "Стрельна".

Добавим, ранее депутат обрушился с критикой на кабмин за идею сделать новогодние каникулы более короткими. Он констатировал, что выходные дни в такой период года, когда почти целый день темно, людям абсолютно необходимы.

Кроме того, праздники - это всегда суета, поэтому восьми дней для полноценного отдыха мало, считает он. Оптимальными Милонов назвал десятидневные новогодние каникулы.

Источник превью: Facebook

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