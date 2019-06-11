Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал хамством любовь народных избранников в регионах к одежде престижных брендов. По его словам, для ряда важных случаев, например, для заслушивания отчетов губернаторов, правильнее было бы надевать сшитую за свой счет форменную одежду.
Милонов добавил, что когда у парламентария костюм за 10 тыс. долларов и сумка за огромные деньги - это "хамство настоящее". Нужно выглядеть скромнее, в противном случае это дискредитирует госвласть, заявил он агентству "Москва".
В пример депутат поставил официального представителя МИД Марию Захарову, на которую в форме "любо-дорого посмотреть".
Ранее информагентства сообщили, что для чиновников РФ разработаны рекомендации по дресс-коду. Они находятся на этапе согласования и будут обнародованы осенью.
По словам директора Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС Гиланы Михайловой, необходимость такого пособия назрела давно, так как чиновники зачастую предпочитают одеваться так, как им удобно.
Источник превью: Facebbok
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.