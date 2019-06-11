Милонов назвал хамством любовь региональных депутатов к дорогой одежде и призвал их сшить себе форму

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал хамством любовь народных избранников в регионах к одежде престижных брендов. По его словам, для ряда важных случаев, например, для заслушивания отчетов губернаторов, правильнее было бы надевать сшитую за свой счет форменную одежду.



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Милонов добавил, что когда у парламентария костюм за 10 тыс. долларов и сумка за огромные деньги - это "хамство настоящее". Нужно выглядеть скромнее, в противном случае это дискредитирует госвласть, заявил он агентству "Москва".

В пример депутат поставил официального представителя МИД Марию Захарову, на которую в форме "любо-дорого посмотреть".

Ранее информагентства сообщили, что для чиновников РФ разработаны рекомендации по дресс-коду. Они находятся на этапе согласования и будут обнародованы осенью.

По словам директора Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС Гиланы Михайловой, необходимость такого пособия назрела давно, так как чиновники зачастую предпочитают одеваться так, как им удобно.

Источник превью: Facebbok

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