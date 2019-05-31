Милонов раскритиковал правительство за идею сократить новогодние каникулы

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с резкой критикой в адрес правительства за идею сделать новогодние каникулы более короткими. По его словам, выходные дни в самый безрадостный период года, когда почти целый день темно, необходимы.
Кроме того, праздники - это всегда суета, поэтому восьми дней для полноценного отдыха мало, считает он. Парламентарий добавил, что против длинных выходных те люди, которым к их концу "не на что бухать", потому что все деньги они пропили в начале праздников.
Оптимальными Милонов назвал десятидневные новогодние каникулы.
Напомним, подготовленный кабмином проект постановления о сокращении новогодних выходных направлен в трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Если она одобрит документ, в 2020 году россияне будут отдыхать всего 8 дней. Причиной называется то, что 30 и 31 декабря 2019-го выпадают на понедельник и вторник.
Фото превью: Facebook
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