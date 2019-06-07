Речь Путина на ПЭМФ-2019: "Северный поток - 2", США, доллар и Huawei

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на Петербургском экономическом международном форуме.



Путин рассказал, что ждет тех, кто осмелится нанести по России ядерный удар / Новости от 18.10.2018 19:30

В своей речи глава государства коснулся, в числе прочего, вопроса строительства магистрального газопровода "Северный поток — 2". Владимир Путин подчеркнул, что проект отвечает национальным интересам как жителей стран Европы, так и россиян. Строительству газопровода, поделился мнением президент РФ, мешали страны, привыкшие, "что по их счетам платят другие".

Также Путин поделился своим мнением относительно ситуации с китайской компанией Huawei, которая попала под ограничения со стороны Соединенных Штатов Америки. Действующий президент России заявил, что компанию пытаются "бесцеремонно" вытолкнуть с глобального рынка. Многие, указал Путин, называют даже конфликт Вашингтона и Huawei "первой технологической войной наступающей цифровой эпохи".

Продолжая тему внешней политики США, глава государства заявил, что Вашингтон распространяет свои юрисдикции на весь мир. Это неправильно, отметил Путин, так как противоречит логике нормального международного общения.

Также действующий президент Российской Федерации поделился мнением, что сегодняшний день диктует необходимость пересмотреть мировую финансовую систему и роль доллара в ней как резервной валюты. Владимир Путин заявил, что доллар, по его мнению, превратился в инструмент давления на весь мир.

Обращаясь к присутствующим, президент заявил, что Россия "готова к вызовам и переменам", а также пригласил иностранных партнеров к сотрудничеству с Москвой.

Напомним, Петербургский международный экономический форум — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге уже в 23-й раз.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ПМЭФ, по словам губернатора Ленинградской области, принес региону 50 миллиардов рублей.

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