Губернатор Ленинградской области: ПМЭФ-2019 принес региону 50 млрд рублей

Петербургский международный экономический форум 2019 года принес Ленинградской области 50 миллиардов рублей.



Бюджет Петербурга на 2019 год прошел второе чтение с тремя поправками / Новости от 21.11.2018 13:45

Об этом заявил действующий губернатор региона Александр Дрозденко.

В ходе мероприятия в этом году будут подписаны соглашения на общую сумму в 921,5 миллиардов рублей, добавил глава Ленинградской области.

"Это действительно очень крепкая цифра", — признал Дрозденко.