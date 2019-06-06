Петербургский международный экономический форум 2019 года принес Ленинградской области 50 миллиардов рублей.
Об этом заявил действующий губернатор региона Александр Дрозденко.
В ходе мероприятия в этом году будут подписаны соглашения на общую сумму в 921,5 миллиардов рублей, добавил глава Ленинградской области.
"Это действительно очень крепкая цифра", — признал Дрозденко.
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