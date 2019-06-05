КПСС выдвинула в ставропольские губернаторы руководителя учебного центра "Кавказ"

Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) выдвинула своего кандидата на пост главы Ставрополья. Им стал экс-сотрудник МВД Николай Кряжев. Документы уже поступили в избирком.



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Добавим, сейчас Кряжев является одним из руководителей учебного центра "Кавказ", где готовят работников ЧОПов.

Первым документы в избирком принес действующий глава региона Владимир Владимиров. У остальных желающих побороться за пост губернатора есть время до 1 июля.

Владимиров был назначен врио главы Ставрополья в сентябре 2013 году российским лидером Владимиром Путиным, через год выиграл выборы, набрав 84% голосов. Его полномочия заканчиваются в сентябре 2019-го.

По словам Владимирова, впереди у него очень много работы. "Я знаю, с чем нужно пойти к людям, что нужно будет делать, а земляки оценят", - сказал он.

Выборы губернатора Ставрополья состоятся 8 сентября.

Фото превью: сайт "Единой России"

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