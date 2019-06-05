Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) выдвинула своего кандидата на пост главы Ставрополья. Им стал экс-сотрудник МВД Николай Кряжев. Документы уже поступили в избирком.
Добавим, сейчас Кряжев является одним из руководителей учебного центра "Кавказ", где готовят работников ЧОПов.
Первым документы в избирком принес действующий глава региона Владимир Владимиров. У остальных желающих побороться за пост губернатора есть время до 1 июля.
Владимиров был назначен врио главы Ставрополья в сентябре 2013 году российским лидером Владимиром Путиным, через год выиграл выборы, набрав 84% голосов. Его полномочия заканчиваются в сентябре 2019-го.
По словам Владимирова, впереди у него очень много работы. "Я знаю, с чем нужно пойти к людям, что нужно будет делать, а земляки оценят", - сказал он.
Выборы губернатора Ставрополья состоятся 8 сентября.
Фото превью: сайт "Единой России"
Читайте также:
Беспартийный врио главы Республики Алтай пойдет на выборы от "ЕР"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Главный латвийский русофоб глава МИД Эдгар Ринкевич захотел развивать "позитивную тенденцию развития экономических отношений с Россией". Что с ним случилось?
Зюганов призвал власти, в частности, президента Путина и главу Минобороны Шойгу, "восстать" против сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать за кормить чужие народы за русский счет в то время как свой бедствует.