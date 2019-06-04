Беспартийный врио главы Республики Алтай пойдет на выборы от "ЕР"

Беспартийный врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин во вторник заявил о своем выдвижении на должность руководителя региона от "Единой России". По его словам, он рассчитывает на контакты с другими политическими силами ради улучшения жизни населения.
Предстоящие выборы чиновник назвал судьбоносными. Он охарактеризовал ситуацию в республике как очень сложную и пообещал улучшить ее, как поручил российский лидер Владимир Путин. В регионе в настоящее время не очень высокий уровень жизни, но переломить эту ситуацию можно, для чего нужны новые подходы и волевые решения, подчеркнул врио губернатора.
Он обозначил свои основные задачи на посту: поддержка предпринимателей, сельхозпроизводителей, эффективное использование выделяемых региону денег и контроль за их расходованием. Кроме того, он дал обещание изменить структуру регионального правительства, чтобы оно соответствовало требованиям современной политики.
Напомним, Хорохордин был назначен врио главы Республики Алтай в конце марта после отставки Александра Бердникова. До этого он был председателем Совета НП "ГЛОНАСС".
Фото превью: сайт правительства Республики Алтай
Читайте также:
В Госдуме пообещали, что без сюрпризов выборы глав регионов не обойдутся
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Возле Киевского вокзала в Москве уже две недели под открытым небом живет шведская писательница Миа Йоханссон.
Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал политическую обстановку на Украине.
Викарий патриарха Антиохии и всего Востока, епископ Эрзурумский Кайс сообщил о возможном низложении Вселенского патриарха Варфоломея.