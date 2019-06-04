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Беспартийный врио главы Республики Алтай пойдет на выборы от "ЕР"

Политика print

Беспартийный врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин во вторник заявил о своем выдвижении на должность руководителя региона от "Единой России". По его словам, он рассчитывает на контакты с другими политическими силами ради улучшения жизни населения.


Путин назначил Хорохордина врио главы республики Алтай

Предстоящие выборы чиновник назвал судьбоносными. Он охарактеризовал ситуацию в республике как очень сложную и пообещал улучшить ее, как поручил российский лидер Владимир Путин. В регионе в настоящее время не очень высокий уровень жизни, но переломить эту ситуацию  можно, для чего нужны новые подходы и волевые решения, подчеркнул врио губернатора.

Он обозначил свои основные задачи на посту: поддержка предпринимателей, сельхозпроизводителей, эффективное использование выделяемых региону денег и контроль за их расходованием. Кроме того, он  дал обещание изменить структуру регионального правительства, чтобы оно соответствовало требованиям современной политики.

Напомним, Хорохордин был назначен врио главы Республики Алтай в конце марта после отставки Александра Бердникова. До этого  он был председателем Совета НП "ГЛОНАСС".

Фото превью: сайт правительства Республики Алтай

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