Минюст проверит половину зарегистрированных в России политических партий

Министерство юстиции России в ближайшее время проверит активность половины зарегистрированных в стране политических партий.



Памфилова рассказала Путину, как сотрудники ЦИК спасают жизни избирателей / Новости от 30.10.2018 19:44

Как уточняет издание "Коммерсантъ", в 2019 году истекает предусмотренный семилетний срок, в течение которого партии должны были принять участие в федеральных, региональных или местных выборах.

Если данное требование не было соблюдено, то партия должна быть ликвидирована за неучастие в выборах в течение семи лет подряд, подчеркивают в ведомстве.

Напомним, по словам председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, около трети из всех 61 существующих в России партий могут быть ликвидированы. Эти партии не соответствуют критериям закона о партиях, добавила она. Председатель ЦИКа также добавила, что ликвидация "партий-однодневок" - это естественный политический процесс.