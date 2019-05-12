Минюст проверит половину зарегистрированных в России политических партий

Министерство юстиции России в ближайшее время проверит активность половины зарегистрированных в стране политических партий.
Как уточняет издание "Коммерсантъ", в 2019 году истекает предусмотренный семилетний срок, в течение которого партии должны были принять участие в федеральных, региональных или местных выборах.
Если данное требование не было соблюдено, то партия должна быть ликвидирована за неучастие в выборах в течение семи лет подряд, подчеркивают в ведомстве.
Напомним, по словам председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, около трети из всех 61 существующих в России партий могут быть ликвидированы. Эти партии не соответствуют критериям закона о партиях, добавила она. Председатель ЦИКа также добавила, что ликвидация "партий-однодневок" - это естественный политический процесс.
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