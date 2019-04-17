Как недоюрист Соболь приписала "Конкорд" к иску о заболевании детей в Москве

В настоящее время многие родители заболевших в столице детей отзывают иски, поданные под нажимом команды блогера Алексея Навального. Люди поняли, что их обвели вокруг пальца. Одним из руководителей команды махинаторов так называемой ФБК является Любовь Соболь — самопровозглашенный юрист, которая мечтает стать депутатом Мосгордумы.
ФАН удалось пообщаться с Екатериной Ковалевой — экс-сторонницей Соболь и участницей инициативной группы родителей заболевших детей. Она рассказала об иске и откровенном обмане со стороны Соболь, которая внесла правки в конечный документ, никого не поставив в известность.
Ковалева подчеркнула, что изначально компания "Конкорд" предпринимателя Евгения Пригожина не значилась в исковом заявлении. Ответчиками были только школы и детские сады. Однако Соболь самовольно решила включить компанию в документ. Причем сотрудница ФБК объяснила родителям, что комбинат может быть и не виноват, но сейчас "не нужно об этом говорить".
По словам Ковалевой, юридически подкованные родители давно разоблачили махинации Соболь и отказались плясать под ее дудку. Вместе с тем, как отмечает женщина, ФБК активно запугивает истцов, не позволяя им забрать свои заявления.
Интересно, что изначально исковое заявление готовила именно Ковалева. По ее словам, Соболь, которая гордо именует себя юристом, не имеет соответствующих компетенций. Также Екатерина Ковалева отметила, что сотрудница ФБК, по ее собственным словам, является человеком без юридического образования — "то ли она два курса окончила, то ли диплом купила".
Соболь втерлась в доверие к родителям, обещая помощь. Однако вскоре она начала продавливать свой интерес — противодействие Евгений Пригожину. По мнению Ковалевой, у Соболь к бизнесмену "что-то личное".
В настоящее время сотрудница ФБК Соболь стремится представить противостояние "Конкорду" в качестве своей предвыборной программы — она метит в Мосгордуму. При этом она не хочет отказываться от лжи — любимого приема команды Навального.
Напомним, что в столице минувшей зимой была зафиксирована вспышка заболевания в детских учреждениях ЮВАО. Причиной ЧП, как отмечает Роспотребнадзор, стала некачественная продукция липецкого молочного комбината. Однако Навальный и Соболь обвинили в случившемся "Конкорд", выпустив фейковое расследование, которое разошлось на мемы.
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