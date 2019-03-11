Президент России не ответит на письмо британца, мать которого умерла в результате инцидента в Эймсбери

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что диалог с британцем будет вести российский посол в Великобритании. По информации Пескова, Александр Яковенко уже ответил сыну погибшей в Эймсбери женщины.
Напомним, 3 марта британец Эван Хоуп публично обвинил правительство Великобритании в предательстве и сокрытии данных об инциденте в Эймсбери. По мнению Хоупа, британские власти намеренно не проводят расследование случившегося, в результате этого Хоуп не может получить подробности гибели своей матери. Уже на следующий день российские дипломаты потребовали от британских властей обнародовать хотя бы часть информации об инциденте.
Из уст полицейских общественности стало известно, что Дон Стреджес и Чарльз Роули отравились тем же самым веществом, что и Сергей Скрипаль со своей дочерью. По мнению британских властей, это нервно-паралитический газ "Новичок".
"Российские дипломаты проинформировали Эвана Хоупа о том, что российская сторона не может дать конкретных ответов на его запрос, пока британские власти не обнародуют результаты расследования", — пояснил Дмитрий Песков.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что племянница Сергея Скрипаля — Виктория Скрипаль считает, что ее дяди уже нет в живых. Позже "Правда.Ру" приводила слова британского посла в РФ, который опроверг это заявление и сообщил, что Сергей Скрипаль жив.
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