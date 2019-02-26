Британский посол в РФ заявил, что Скрипали живы

Британский посол в России Лори Бристоу 26 февраля подтвердил "Интерфаксу", что Сергей и Юлия Скрипаль живы. По словам дипломата, он передал им запрос российского посольства о встрече.

Бристоу прокомментировал недавнее заявление российского посольства в Великобритании, в котором российские дипломаты заявили, что не могут констатировать, что Скрипали живы.

"Сергей и Юлия Скрипаль не желают проводить какие-либо встречи с российскими дипломатами. Это их право. И мне кажется, что в такой ситуации весьма понятно, почему они не хотят вести диалог с Россией", — рассказал британский посол в РФ.

Бристоу дополнил, что если Скрипали захотят провести встречу с российской стороной, то британские власти не будут против. По словам британского посла, сейчас Скрипали находятся в "безопасном месте", так как британское правительство опасается, что покушение на их жизнь может повториться.

Свое заявление Лори Бристоу закончил тем, что объяснил официальную позицию Лондона в расследовании дела Скрипалей. Британские власти не собираются проводить совместное расследование с Россией, так как в покушении на Скрипалей замешаны высокопоставленные представители российских спецслужб.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала выдержки из популярных экспертных телеграм-каналов об исчезновении Скрипалей. Аналитики пришли к выводу, что британские спецслужбы могут пойти на физическое устранение российского экс-разведчика и его дочери, чтобы обвинить в этом Россию.

Также "Правда.Ру" сообщала о том, что мать Сергея Скрипаля — Елена Скрипаль направила запрос в МВД с просьбой признать ее сына пропавшим без вести.

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