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Дума рассмотрит законопроект о повышении почасовой ставки оплаты труда

Политика » Партии » Либералы

Фракция Госдумы от партии ЛДПР выступает с инициативой с 1 января 2021 года пересмотреть размер почасовой оплаты труда для работающих по срочным договорам и на неполный день.

Зарплаты россиян поставят на карту

Разработанный группой депутатов законопроект, устанавливающий "зарплатный минимум" на уровне 150 руб/час, направлен в правительство.

"При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда. Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.

При этом устанавливается, что минимальный почасовой размер оплаты труда подлежит индексации один раз в год с 1 января текущего года учитывая индекс роста потребительских цен за предыдущий год.

Применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается.

Авторы поясняют, что в России часовая ставка, исходя из МРОТ (12 130 рублей), крайне низка и составляет в 2020 году от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле.

"Намеренное снижение работодателем оплаты труда до предельно низких, допускаемых действующим законодательством ставок, установление псевдосокращенного рабочего дня, особенно в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, с одной стороны, позволяет получать необоснованно высокую прибыль, а с другой стороны, избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в социальные фонды. При этом часто основная часть заработной платы выплачивается в конвертах. В условиях роста уровня безработицы работник вынужден соглашаться с такими условиями", — говорится в пояснительной записке.

Принятие законопроекта, как полагают авторы, позволит повысить доходы россиян в условиях пандемии, а также станет одним из шагов в решении проблемы доведения уровня оплаты труда работающих граждан до уровня индустриально развитых стран.

Идея, к слову, не нова. В 2016 году с подобной инициативой выступал Сергей Миронов.

Вот что тогда рассказывала "Правда.Ру".

Почасовая оплата труда спасет россиян от нищеты?

Депутаты предложили заменить ежемесячный минимальный размер оплаты труда на почасовой. Народные избранники уверяют, что так они хотят добиться более справедливого вознаграждения для работников. Не считая систему различных повышающих коэффициентов, минимальный размер почасовой оплаты депутаты предлагают установить на уровне 100 рублей.

При таких расценках минимальная зарплата при полной занятости составит не менее 16 тысяч рублей, что позволит поднять МРОТ и сделать его выше прожиточного минимума, сообщает НТВ.

Нынешнюю минимальную зарплату депутат Госдумы и один из авторов законопроекта Сергей Миронов назвал "обманом". Лидер справедливороссов предлагает ввести три повышающих коэффициента:

  • Первый — территориальный.
  • Второй — коэффициент отраслевой.
  • Также, по мнению депутатов, оклад должен зависеть и от квалификации. Классический пример — врач с многолетним стажем или молодой интерн.
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