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Источник Правда.Ру

Дума рассмотрит возможность индексации пенсий работающих пенсионеров

Политика » Власть » Парламент

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам, действовавшей до 2016 года.

Доживут ли россияне до пенсии?

Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Автор инициативы, Василий Иконников, член Совфеда, считает, что в свете вносимых в Конституцию поправок, согласно которым индексация размера пенсий должна будет проводиться в стране регулярно, обойти вниманием пенсионеров, продолжающих трудиться, было бы неправильно и несправедливо.

Как отмечает сенатор, заморозка индексаций в свое время была продиктована тем, что госбюджет был на тот момент дефицитным.

"Теперь же предпосылки для сохранения действия данной нормы отсутствуют", — уверен Иконников.

Во что обойдется индексация бюджету ПФР

Проведенные сенатором подсчеты показали, что, в случае принятия законопроекта расходы ПФР увеличатся

  • в 2020 году на 368,5 млрд рублей,
  • в 2021 году — на 426,4 млрд,
  • в 2022 году — на 524,6 млрд.

Но, как подчеркивает сенатор, цифры эти — теоретически вероятные. И могут оказаться ниже за счет роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров.

Кабмин против законопроекта

К слову, кабмин инициативу Иконникова не одобрил. По мнению министров, в документе не учтены требования ст. 83 Бюджетного кодекса РФ, то есть в законопроекте не указаны "источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств".

О том, почему вообще было принято решение об отмене индексаций пенсий работающим пенсионерам, рассказывала "Правда.Ру".

И вот, что мы писали тогда, в 2015 году.

С 2016 года отменяется индексация пенсий для работающих стариков

Принят закон, отменяющий индексацию пенсионных выплат работающим пенсионерам с января 2016 года.

Законопроект внесен правительством РФ, как заявил ранее замминистра труда Андрей Пудов, эта мера носит не временный, а постоянный характер. Изменения коснулись закона о страховых пенсиях, сообщает ТАСС.

Правительством установлен коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2016 года в размере 1,04. Таким образом средний размер социальной пенсии увеличится на 333 рубля и составит 8 646 рублей.

Глава комитета Госдумы по труду Ольга Баталина ранее предложила запланировать две индексации пенсий в 2016 году, это необходимо для того, чтобы первая индексация в 4% воспринималась пенсионерами как один из этапов повышения выплат.

Как сообщала Правда. Ру, переход к режиму жесткой экономии обусловлен падением мировых цен на нефть, по прогнозу кабмина РФ, самым реалистичным прогнозом являются предположение о цене на "черное золото" в 35-40 долларов за баррель.

Темы пенсия госдума законопроект василий иконников индексация пенсий работающие пенсионеры
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