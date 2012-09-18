Глава КПРФ: сталинские времена еще вернутся в Россию

Изменения, которые сегодня происходят в социальной сфере и поддержка, которую оказывает государство семьям с детьми, напоминают Геннадию Зюганову, руководителю партии действия правительства СССР "сталинского времени".

По мнению Зюганова, не за горами "возвращение некоторых практик тех лет"

Об этом сегодня пишут Argumenti.ru:

"Все мы помним, что законом от 1 марта 1951 года в стране были снижены розничные цены. Сделать это позволили успехи в сельском хозяйстве и промышленности. Так советское государство под предводительством Сталина заботилось о трудящихся", — напомнил политик.

По его словам, те шаги, которые предпринимает российское правительство "заставляют поверить в то, что воспоминания о будущем станут явью еще при нашей жизни", — цитирует слова лидера КПРФ радио Sputnik.

К слову, особое отношение лидера коммунистов к сталинской эпохе и его желание быть похожим на "отца народов" заметили коллеги по партии и даже Госдуме много лет назад.

Вот, например, что рассказывала "Правда.Ру" еще в 2012 году.

Зюганову снится 1937-й?

18 сентября перед началом заседанием Госдумы председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов провел брифинг, выступив в роли… Отца народов. Равняющийся на И. Сталина (хотя все более напоминающий Л. Брежнева) лидер коммунистов рассказал журналистам

о "поднимающей свою голову гидре политического и экономического экстремизма".

Первым делом Зюганов напомнил, что сегодня исполняется ровно год с начала деятельности движения "Оккупируй Уолл-Стрит". "Это движение снова возродилось в Америке, в течение года оно прокатилось по 83 странам мира", — сказал Зюганов, чуть ли не ставя себе в заслугу атаку на ключевую цитадель капитализма.

При этом председатель ЦК компартии напомнил, что два последних экономических кризиса закончились двумя мировыми войнами.

"Но СССР справился с кризисом и обеспечил высочайшие темпы развития своей экономики", — гордо подчеркнул Зюганов.

А дальше, как и следовало ожидать, пошли рецепты "по преодолению кризиса в России". И здесь, надо воздать должное, доктор философских наук Зюганов сослался не на свои многочисленные труды или свой политический опыт, а на классику — "Капитал" Карла Маркса.

"Я бы посоветовал президенту Путину и всей его команде внимательно изучить этот уникальный труд, — предложил Геннадий Андреевич. — Рузвельт, изучив "Капитал" Маркса так и заявил: "Мы эту умную книгу одним коммунистам не отдадим".

Похвалив Маркса, Зюганов перешел к "гидре политического и экономического экстремизма, которая поднимает свою голову на многих континентах". Пробежавшись второпях по Африке и Ближнему Востоку, лидер коммунистов сосредоточился на России, где, по его мнению, "коррупция и преступность берут вверх" и где "взявшая на вооружение карательные меры" администрация президента "потакает самым варварским способам управления Государственной Думой".

"На мой взгляд, лишение Гудкова депутатских полномочий носит не только аморальный, но и абсолютно противозаконный характер. Преследование Гудкова и Бессонова открывает новую страницу, совершенно не свойственную российскому парламенту, — цитирует Зюганова пресс-служба КПРФ. — Хочу напомнить администрации президента, которая дирижирует "Единой Россией". В царской России не было таких прецедентов, чтобы по такому поводу изгоняли депутатов Государственной Думы".

Причем "царской Россией" немало повидавший на своем веку глава компартии не ограничился. В запале он договорился и до Совета Европы, где, как выясняется, он также успел поработать и до "аракчеевщины".

"Я официально обращаюсь к господам Иванову (главе администрации президента РФ Сергею Иванову — прим.) и Володину (первому заместителю главы администрации президента РФ Вячеславу Володину — прим.). С их приходом в администрацию президента усилились аракчеевские карательные меры. В том числе и в Государственной Думе", — со знанием дела заявил лидер КПРФ.

И тут, как говорится, чья бы корова мычала… Ведь в чем-чем, а в применении карательных мер по отношению к соратникам по партии Зюганову нет равных. Не говоря уже о внутрипартийном деспотизме. Иосиф Виссарионович уж точно мог бы позавидовать.

Ведь если разобраться, то вся политическая карьера бессменного предводителя КПРФ состоит из расправ (в политическом смысле, естественно) над коллегами по партии, борьбы с "неотроцкистами" и окопавшимися в партии "кротами". В Интернете давно гуляет серия документальных фильмов, где бывшие партийные функционеры от первого лица жалуются на авторитаризм Геннадия Андреевича, который безжалостно выдавливал из партии всех несогласных с его политикой, а заодно и всех слишком умных соратников, способных поставить его партийный монополизм под сомнение.

Как раз из-за перманентных внутрипартийных чисток бывшие соратники называют Зюганова "засланным казачком" или "троянским конем", назначение которого — окончательно похоронить коммунистическую идею в России.

К примеру, чего только стоили скандальные истории с Купцовым (одним из главных организаторов КПРФ), Семигиным, Селезневым, Губенко, Глазьевым, которых Зюганов выгнал из партии? Или громкий процесс над "неотроцкистами" в 2007 году, закончившийся анафемой для целой группы коммунистов, как выяснилось, "работавших в интересах прозападной буржуазии". Собственно говоря, благодаря именно этой внутрипартийной обструкции в российской политический лексикон вернулся сам термин — "неотроцкизм".

А недавняя внутрипартийная "чистка" — расправа над секретарями горкомов в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Магнитогорске? В 2009 году, напомним, все руководство Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ во главе с первым секретарем Владимиром Федоровым было обвинено в антипартийной деятельности и исключено из партии.

Был бы у нас 1937 год, уж точно не сносить бы правым, а заодно левым "уклонистам" головы. Так что про "карательные меры" и "аракчеевщину" кому-кому, а Геннадию Андреевичу лучше бы помалкивать…