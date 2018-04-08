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Источник Правда.Ру

Юрий Чайка раскроет детали незаконной эмиграции Бориса Березовского

Политика

Генеральный прокурор России Юрий Чайка пообещал раскрыть детали незаконной эмиграции Бориса Березовского. Свое заявление генпрокурор сделал в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

Юрий Чайка раскроет детали незаконной эмиграции Бориса Березовского. Юрий Чайка раскроет детали незаконной эмиграции Бориса Березовск

По словам Юрия Чайки, данные о незаконном получении Борисом Березовским убежища в Великобритании, будут преданы огласке на брифинге в понедельник, 9 апреля.

Генпрокурор подчеркнул, что сценарий, по которому разворачивается история с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, "для нас не новость", с этим Россия сталкивается уже в третий раз.

По словам Чайки, Британия и ранее предпринимала похожие "провокационные действия". В качестве примера он назвал случай с отравлением Александра Литвиненко и "мнимое покушение" на Бориса Березовского.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации молчать не намерена. В понедельник, 9 апреля, мы проведем брифинг для прессы и предадим гласности фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании с помощью ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства летом 2003 года", — заявил Чайка.

Он уточнил, что общественности представят копии отдельных документов из переписки МВД Великобритании, которым тогда руководила Тереза Мэй.

"Эти материалы прямо указывают, что британские власти знали о ложном характере заявлений о подготовке покушения на Березовского", — подчеркнул генпрокурор.

Борис Березовский получил политическое убежище в Великобритании в 2003 году. В России его обвиняли в финансовых махинациях и требовали экстрадиции, но Лондон ответил отказом.

Березовского нашли мертвым 23 марта 2013 года в доме его супруги в британском городе Аскот. Следствие назвало причиной смерти самоубийство.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что психологи считают, что Борис Березовский не мог покончить с собой, даже если у него много времени не проходила депрессия. Самоубийство олигарха — одна из версий, а тяжелое психическое состояние бизнесмена объясняли проигранным судом Роману Абрамовичу и финансовыми трудностями, которые Березовский испытывал в последнее время.

О том, что же на самом деле случилось с Березовским в день его смерти, точно не может предположить даже его близкое окружение.


Тайна смерти Бориса Березовского. Причины. Расследование. Смотрите наш видеорепортаж онлайн
Темы Россия Юрий Чайка прокуратура великобритания
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