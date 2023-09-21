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Мужчина быстро покинул номер отеля после заселения из-за "призраков" в Малайзии

2:51
Непознанное

Паранормальная активность заставила одного из граждан Малайзии в ужасе покинуть курортный отель "Бикут Мера" всего через двадцать минут после заселения. Инцидент произошел в городе Тайпинг, расположенном на полуострове Малакка. Эта необычная история привлекла внимание СМИ после того, как пострадавший запечатлел свои переживания и опубликовал видео в TikTok.

Мужчина быстро покинул номер отеля после заселения из-за "призраков" в Малайзии
Фото: openverse.org

Неизвестный мужчина среднего возраста вошел в отель примерно в семь часов вечера. На видео он демонстрирует, как входит в свой номер, представляет комнату с кроватью и окном. Затем видеозапись обрывается на несколько минут, и когда мужчина вновь начинает снимать на телефон, он уже сует сумки, говоря, что покидает отель немедленно, так как в нем происходят невиданные явления.

"Прошло всего несколько минут, как меня что-то тронуло. Я едва успел поставить телефон на зарядку, как дверь за мной захлопнулась. Я спросил, кто там, но не получил ответа. Затем в дверь начали стучать, и вдруг в туалете начала литься вода.

Мне стало страшно, и я начал молиться. Эти явления прекратились на какое-то время, но вернулись сразу после окончания молитвы. Потом я услышал, как в туалете откатывается занавеска, и слышен шум, будто кто-то её двигает.

Я проверил туалет, но там никого не оказалось", - рассказал турист. 

Покидая номер и направляясь к лифту, мужчина утверждает, что увидел призрака, хотя в тот момент продолжал снимать коридор на свой телефон, и на кадрах ничего не было видно.

Оставив ключи от номера на стойке регистрации, мужчина направился к своей машине, объявив о намерении найти другой отель. Он провел в "Бикут Мера" всего 20 минут, заселившись в 19:09 и выехав в 19:29, сообщает paranormal-news.ru.

Оплата за одну ночь для туриста составила 60 ринггитов (около 1233 рублей), но, кажется, деньги не были возвращены. Тем не менее, он отметил, что в тот вечер он был единственным новым гостем в отеле, и предположил, что это привлекло внимание призраков.

В комментариях к его популярному видео местные жители поделились слухами о множестве аномальных явлений, происходящих в этом отеле. Многие выразили облегчение тем, что мужчина смог уйти без физических или психологических последствий для себя.

В заключении видео мужчина подчеркнул, что его целью было предупредить других людей о том, чтобы они держались подальше от этого отеля, а не оскорбить кого-либо.

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ПРИЗРАКИ попавшие на камеру в ХОРОШЕМ качестве
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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