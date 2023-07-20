Странный случай произошёл с жительницей Сызрани Алиной, которая полюбила женатого человека и заставила его уйти к ней от жены и детей. После этого разлучница заболела неизвестной болезнью, которую медики пока не умеют лечить. Об этом сообщает КТВ-Луч.
Во время конфликта брошенную жену поддержали даже родственники Алины. Её перестали пускать в дом бабушка и родители, а друзья и коллеги смотрят косо до сих пор, отмечает издание.
Однако самое страшное, что проклятие, которое пообещала Алине соперница, похоже, начало действовать.
Врач с многолетним опытом работы, к которому обратилась за помощью россиянка, рассказал корреспонденту, что у неё появились трудности с речью, проблемы с глотанием и жалобы на ухудшение памяти. К вечеру пациентка не может есть или пить.
"Это труднодиагностируемое состояние нечасто встречается клиницистам, но распознать его можно. Даже родственники называют это порчей", — рассказал доктор.
Интересно, что никаких отклонений МРТ головного мозга не выявило, однако Алину словно "крутит", временами она теряет координацию движения.
Врач заявил, что в его практике не было случаев, чтобы медики вылечили человека от порчи. По его словам, не смогут помочь женщине ни в Самаре, ни в Москве. Хотя курс лечения сильнодействующими препаратами ей всё же был назначен.
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