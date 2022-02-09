Вика Цыганова рассказала о страшном сне, предсказавшем коронавирус

Жизнь уже больше никогда не будет прежней после коронавируса. Так считает популярная эстрадная певица Вика Цыганова. Она рассказала, что ей иногда снятся пророческие сны, и откровенно поделилась одним из них в интервью на телеканале "Царьград".

Звезда рассказала, что примерно 2,5 года назад, когда она как раз сильно болела, ей приснился страшный сон, как будто вокруг на улице вообще никого нет. А она погрузилась куда-то под землю и увидела там печи, в которых жгли людей.

Потом певица вышла на берег моря одна и спросила: "Господи, где же все люди?". А сверху прогремел просто нечеловеческий громкий голос, и она услышала слова: "Утилизация!".

Цыганова добавила, что после этого она очень сильно задумалась и испугалась.

Певица рассказала, что первое время, когда был карантин, она ещё как-то держалась, успокаивала всех, хотя очень сильно болели её родственники, а некоторые даже умерли.

"А потом меня накрыло сильно. Вот двадцать первый год — это вообще было очень тяжело, потому что я поняла, что я очень привязана к людям. Мне необходимо общение, энергия, обратная связь, необходимо испытывать катарсис во время работы, и как-то вместе воодушевляться, на одной волне, на одной струне с публикой. А тут ничего этого не стало. И это очень тяжело, и очень трудно", — заключила Вика Цыганова.

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