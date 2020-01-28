Археологи провели раскопки в Денисовой и Чагырской пещерах.
"Удалось обнаружить ДНК нескольких Homo neanderthalensis", - рассказали ученые.
ДНК относятся к разным периодам. Ученые сообщили, что также в пещере были найдены рубила и скребки, принадлежащие неандертальцам.
Специалисты пояснили, что найденные предметы похожи на орудия микокской культуры. Именно к этой культуре относились последние европейские неандертальцы, проживавшие в Хорватии и на Северном Кавказе.
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